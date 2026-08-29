Казахстан и Индия запустили двудипломную подготовку специалистов по цифровой криминалистике

В Академии управления МВД Казахстана впервые в системе силовых ведомств страны запущена программа двудипломного обучения по цифровой криминалистике.

В официальном запуске программы приняли участие и.о. министра внутренних дел Ержан Саденов и и.о. министра науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также руководство и профессорско-преподавательский состав NFSU и Академии управления МВД.

Проект реализуется по поручению Администрации Президента совместно с Министерством науки и высшего образования и Национальным университетом судебных наук Индии (NFSU).

В рамках программы 20 магистрантов Академии управления МВД РК будут обучаться по направлениям цифровой криминалистики, кибербезопасности, судебной экспертизы и современных методов расследования преступлений.

NFSU — специализированный университет в Индии, который занимается подготовкой специалистов и научными исследованиями в области судебной экспертизы, криминологии, цифровой криминалистики и кибербезопасности.

Сотрудничество позволит казахстанским специалистам получить международный опыт и современные практические знания, необходимые для расследования преступлений в цифровой среде.

По итогам обучения выпускники получат дипломы двух университетов.