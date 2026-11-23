Казахстан и Иордания подписали меморандум о расширении воздушного сообщения. Авиакомпании двух стран смогут выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в каждом направлении.

Документ подписали председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Салтанат Томпиева и глава Совета комиссаров иорданской Комиссии по регулированию гражданской авиации Дейфалла Фараджат. Встреча состоялась на полях Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту.

Иорданская сторона сообщила о заинтересованности национального перевозчика Royal Jordanian в открытии регулярных рейсов в Казахстан. Также отмечается рост интереса граждан Иордании к Казахстану как туристическому направлению.

Стороны намерены продолжить работу над расширением авиасообщения и развитием туристических и деловых связей.