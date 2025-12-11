  • 11 Декабря, 14:49

Казахстан и Иран подписали восемь ключевых межправительственных документов

Фото: Акорда

По итогам сегодняшних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли совместное заявление, в рамках которого состоялся обмен подписанными документами между правительствами и ведомствами двух стран, передает BAQ.KZ.

Среди подписанных соглашений и меморандумов:

  1. Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Ираном;

  2. Протокол о внесении изменений в соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов;

  3. Программа сотрудничества министерств иностранных дел на двусторонней основе;

  4. Программа культурного обмена на 2026–2028 годы между министерствами культуры;

  5. Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности;

  6. Меморандум по стратегическому сотрудничеству в транспорте, транзите и логистике;

  7. Меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения;

  8. Меморандум о сотрудничестве в сфере телерадиовещания между РГП "Телерадиокомплекс Президента РК" и иранской организацией радиовещания и телевидения.

Документы закрепляют дальнейшее развитие сотрудничества между Казахстаном и Ираном в правовой, транспортной, культурной, медицинской и информационной сферах, а также создают основу для углубления двустороннего взаимодействия на всех уровнях.

