В Астане официально запустили бизнес-платформу B5+ITALY. Казахстан и Италия хотят уйти от привычной схемы купли-продажи и перейти к совместным производствам, локализации, новым маршрутам поставок и расширению прямого сообщения между странами, передает BAQ.KZ.

Форум бизнес-платформы «Центральная Азия+Италия» прошел 18 сентября. В нем участвовали заместители профильных министерств Италии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Казахстане, министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев.

Стороны обозначили несколько направлений. Среди них рост несырьевого экспорта Казахстана в Италию, запуск совместных производств, создание торгово-промышленных площадок и расширение транспортных связей.

От экспорта к совместным производствам

Италия остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот между странами составил 16,9 млрд долларов. На казахстанский экспорт пришлось около 15,6 млрд долларов.

Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана в мире и первое среди стран Евросоюза.

Теперь акцент хотят сместить на структуру торговли.

Казахстан определил около 100 товарных позиций, по которым видит потенциал для дополнительного экспорта в Италию на 307 млн долларов. В список вошли товары металлургической, химической, пищевой, строительной отраслей и машиностроения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы платформа стала практическим механизмом прямого взаимодействия итальянского бизнеса со странами Центральной Азии от торговли и инвестиций до промышленной кооперации, транспорта, логистики и новых технологий», - подчеркнул министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Сегодня в Казахстане работают более 300 предприятий с итальянским капиталом. За годы независимости объем инвестиций из Италии превысил 9,5 млрд долларов.

«Наша задача перейти от модели “поставщик-покупатель” к более глубокой модели партнерства: локализации производства, созданию совместных предприятий, трансферу технологий и формированию новых производственных цепочек», - отметил Арман Шаккалиев.

Шымкент рассматривают как торгово-промышленный хаб

Еще одна идея касается Шымкента. Город рассматривают как площадку, через которую казахстанские и итальянские товары можно будет распределять дальше по регионам.

«Рассматривается вопрос формирования в Шымкенте хаба для торгово-промышленных товаров с последующим распределением продукции в другие регионы», - сообщил заместитель акима города Шымкента Айдын Каримов.

Отдельно стороны обсуждают транспорт.

Казахстан и Италия планируют продолжить работу над открытием прямых рейсов. Ожидается, что это упростит деловые контакты и даст дополнительный импульс туризму.

В числе обсуждаемых направлений остается и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Казахстан рассматривают как связующее звено между европейскими и азиатскими рынками, где могут появляться склады, распределительные центры и производственные площадки.

Сельское хозяйство, минералы и энергетика

Отдельное направление связано с агропромышленным комплексом.

Казахстан хочет увеличивать поставки в Италию не только зерна и масличных культур, но и продукции глубокой переработки. Среди таких товаров растительные масла, белковые продукты, мука и другая продукция с высокой добавленной стоимостью.

На форуме обсуждали сотрудничество в сфере критически важных минералов, зеленой энергетики, устойчивого развития, агробизнеса, глубокой переработки сельхозпродукции, энергетики и нефтесервиса.

Дополнительной площадкой для деловых связей остается Казахстанско-Итальянский торговый дом, который открылся в Алматы в феврале 2026 года.

Теперь следующий вопрос заключается в том, какие из обсуждаемых направлений перейдут к конкретным проектам.