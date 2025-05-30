Казахстан и Италия укрепляют стратегическое партнёрство: подписано 8 новых соглашений
Италия и Казахстан подписали документы по критическим ресурсам, энергетике и водной безопасности.
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По итогам официальных переговоров в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли Совместное заявление о расширении стратегического партнёрства между двумя странами, передает BAQ.KZ.
Стороны подтвердили приверженность укреплению многопрофильного сотрудничества, особенно в сферах торговли, инвестиций, критических полезных ископаемых, энергетики, водных ресурсов, машиностроения и инфраструктурных проектов.
В рамках встречи члены официальных делегаций Казахстана и Италии обменялись рядом важных межправительственных и коммерческих документов:
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Соглашение о реадмиссии лиц между правительствами двух стран;
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Совместное заявление о сотрудничестве в сфере критических полезных ископаемых и сырья;
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Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont;
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Соглашение между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo;
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Меморандум по водному управлению между Министерством водных ресурсов Казахстана и итальянской ассоциацией OICE;
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Совместная декларация между Банком развития Казахстана и итальянскими компаниями Cassa Depositi e Prestiti и SACE SpA;
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Меморандум между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA;
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Меморандум о сотрудничестве между АО "НК Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.
Эти документы отражают нацеленность двух стран на укрепление доверия, диверсификацию сотрудничества и реализацию совместных экономических проектов.
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