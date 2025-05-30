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Казахстан и Италия укрепляют стратегическое партнёрство: подписано 8 новых соглашений

Италия и Казахстан подписали документы по критическим ресурсам, энергетике и водной безопасности.

Сегодня, 14:23
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:23
Сегодня, 14:23
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Фото: Акорда

По итогам официальных переговоров в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли Совместное заявление о расширении стратегического партнёрства между двумя странами, передает BAQ.KZ.

Стороны подтвердили приверженность укреплению многопрофильного сотрудничества, особенно в сферах торговли, инвестиций, критических полезных ископаемых, энергетики, водных ресурсов, машиностроения и инфраструктурных проектов.

В рамках встречи члены официальных делегаций Казахстана и Италии обменялись рядом важных межправительственных и коммерческих документов:

  1. Соглашение о реадмиссии лиц между правительствами двух стран;

  2. Совместное заявление о сотрудничестве в сфере критических полезных ископаемых и сырья;

  3. Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont;

  4. Соглашение между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo;

  5. Меморандум по водному управлению между Министерством водных ресурсов Казахстана и итальянской ассоциацией OICE;

  6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана и итальянскими компаниями Cassa Depositi e Prestiti и SACE SpA;

  7. Меморандум между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA;

  8. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.

Эти документы отражают нацеленность двух стран на укрепление доверия, диверсификацию сотрудничества и реализацию совместных экономических проектов.

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