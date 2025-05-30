По итогам официальных переговоров в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли Совместное заявление о расширении стратегического партнёрства между двумя странами, передает BAQ.KZ.

Стороны подтвердили приверженность укреплению многопрофильного сотрудничества, особенно в сферах торговли, инвестиций, критических полезных ископаемых, энергетики, водных ресурсов, машиностроения и инфраструктурных проектов.

В рамках встречи члены официальных делегаций Казахстана и Италии обменялись рядом важных межправительственных и коммерческих документов:

Соглашение о реадмиссии лиц между правительствами двух стран; Совместное заявление о сотрудничестве в сфере критических полезных ископаемых и сырья; Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont; Соглашение между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo; Меморандум по водному управлению между Министерством водных ресурсов Казахстана и итальянской ассоциацией OICE; Совместная декларация между Банком развития Казахстана и итальянскими компаниями Cassa Depositi e Prestiti и SACE SpA; Меморандум между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA; Меморандум о сотрудничестве между АО "НК Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.

Эти документы отражают нацеленность двух стран на укрепление доверия, диверсификацию сотрудничества и реализацию совместных экономических проектов.