Казахстан и Италия усиливают развитие Среднего коридора

Казахстан и Италия усиливают сотрудничество в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor), передает BAQ.kz.

В Астане представители Министерства транспорта Республики Казахстан приняли участие в международном форуме Italy - Kazakhstan Supply Chain Forum 2026, где обсудили перспективы развития Среднего коридора.

В ходе панельной сессии с участием представителей государственных органов, международных организаций, а также итальянского и международного бизнеса были рассмотрены ключевые направления развития маршрута.

Участники подчеркнули, что Казахстан последовательно укрепляет свою роль ключевого транспортно-логистического хаба Евразии, обеспечивая эффективную связь между Европой и Азией.

Особое внимание было уделено устойчивости Middle Corridor, который уже доказал свою надежность в текущих геоэкономических условиях.

«Сегодня основной акцент сделан на повышении скорости перевозок и их экономической привлекательности», - подчеркнули участники форума.

Также обсуждались меры по синхронизации всех элементов маршрута, включая развитие инфраструктуры, цифровизацию процессов и устранение «узких мест».

Отдельно была отмечена высокая заинтересованность итальянской стороны в расширении сотрудничества.

«Итальянские партнеры готовы участвовать в проектах по развитию инфраструктуры, логистических сервисов и транспортной кооперации вдоль маршрута», - прозвучало на сессии.

Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан формирует благоприятную инвестиционную среду для международных партнеров, обеспечивая стабильные и прозрачные условия для долгосрочных вложений в транспортную отрасль.

По мнению участников, комплексный подход позволит трансформировать Средний коридор из транзитного маршрута в полноценный конкурентоспособный логистический продукт глобального уровня.