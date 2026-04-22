Казахстан и Италия усиливают развитие Среднего коридора
В Астане обсудили будущее ключевого транспортного маршрута между Европой и Азией.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и Италия усиливают сотрудничество в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Middle Corridor), передает BAQ.kz.
В Астане представители Министерства транспорта Республики Казахстан приняли участие в международном форуме Italy - Kazakhstan Supply Chain Forum 2026, где обсудили перспективы развития Среднего коридора.
В ходе панельной сессии с участием представителей государственных органов, международных организаций, а также итальянского и международного бизнеса были рассмотрены ключевые направления развития маршрута.
Участники подчеркнули, что Казахстан последовательно укрепляет свою роль ключевого транспортно-логистического хаба Евразии, обеспечивая эффективную связь между Европой и Азией.
Особое внимание было уделено устойчивости Middle Corridor, который уже доказал свою надежность в текущих геоэкономических условиях.
«Сегодня основной акцент сделан на повышении скорости перевозок и их экономической привлекательности», - подчеркнули участники форума.
Также обсуждались меры по синхронизации всех элементов маршрута, включая развитие инфраструктуры, цифровизацию процессов и устранение «узких мест».
Отдельно была отмечена высокая заинтересованность итальянской стороны в расширении сотрудничества.
«Итальянские партнеры готовы участвовать в проектах по развитию инфраструктуры, логистических сервисов и транспортной кооперации вдоль маршрута», - прозвучало на сессии.
Кроме того, было подчеркнуто, что Казахстан формирует благоприятную инвестиционную среду для международных партнеров, обеспечивая стабильные и прозрачные условия для долгосрочных вложений в транспортную отрасль.
По мнению участников, комплексный подход позволит трансформировать Средний коридор из транзитного маршрута в полноценный конкурентоспособный логистический продукт глобального уровня.
Самое читаемое
