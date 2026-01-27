Меморандум о намерении подписать Соглашение между Правительствами двух стран об освобождении от виз владельцев национальных паспортов с целью развития туристических обменов подписан в Астане по итогам 12-го раунда политических консультаций, которые состоялись в рамках переговоров министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает BAQ.KZ.

В рамках визита был проведён 12-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, в ходе которых были обсуждены вопросы международной и региональной повестки дня, включая инициативы, направленные на содействие мирному урегулированию и укреплению доверия на Ближнем Востоке. В этом контексте состоялся обмен мнениями относительно участия Казахстана в деятельности Совета мира по Газе, а также взаимодействия в рамках Соглашений Авраама.

– С момента установления дипломатических отношений в апреле 1992 года мы выстроили полномасштабное взаимодействие, основанное на взаимном уважении и доверии, добились значительного прогресса в политическом, экономическом и культурном сотрудничестве. И Ваш нынешний визит в Астану является подтверждением нашего общего интереса к выведению нашего партнёрства на новый уровень, – подчеркнул Е.Кошербаев в ходе встречи с израильским коллегой. Глава МИД Казахстана также акцентировал внимание на активизации диалога, свойственной современному этапу двустороннего сотрудничества, важная роль в котором принадлежит главам двух государств.

Подчеркнув прочную основу правовой базы, Е.Кошербаев отметил высокий потенциал для расширения торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества и заинтересованность в реализации совместных проектов с высокой добавленной стоимостью, в том числе в таких сферах, как агротехнологии и пищевая промышленность; здравоохранение, фармацевтика и медицинские технологии; инфраструктура и логистика; энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Глава казахского МИД сообщил, что Казахстан входит в число мировых лидеров в области цифровых технологий по индексам онлайн-услуг ООН и зрелости GovTech Всемирного банка и пригласил израильские компании к активному совместному взаимодействию.

В свою очередь, глава МИД Израиля подтвердил готовность к расширению кооперации по всему спектру направлений, представляющих взаимный интерес, отметив значимость укрепления двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.

В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран, в ходе которого состоялись встречи в форматах B2B и B2G. Обсуждены перспективы реализации совместных проектов в таких приоритетных сферах, как высокотехнологичное сельское хозяйство, управление водными ресурсами и цифровые технологии.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Израилем установлены 10 апреля 1992 года. В августе 1992 года открыто Посольство Израиля в Казахстане. В мае 1996 года открыто Посольство РК в ГИ. Товарооборот между РК и ГИ за январь-ноябрь 2025 г. составил 162,4 млн долларов США (из них экспорт – 92,1 млн долларов, импорт – 70,3 млн долларов).

Это первый визит Гидеона Саара в Астану, а также первый официальный визит Министра иностранных дел Израиля в Казахстан за последние 16 лет.