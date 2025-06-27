Казахстан и Республика Каракалпакстан объединяют усилия для решения климатических проблем региона. В рамках международной выставки ECO Expo Central Asia 2025 подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным центром зелёных технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТИП) и Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Каракалпакстана, передаёт BAQ.KZ.

Подписанный документ положил начало пилотному проекту по восстановлению растительности в засушливых районах, где раньше был песок. На первом этапе планируется засев 10 гектаров территории капсульными семенами с использованием инновационного беспилотника TQ-Drone. Эта технология работает в автоматическом режиме и позволяет обрабатывать большие площади без привлечения тяжёлой техники.

Каракалпакская сторона предоставит участок, обеспечит научное сопровождение и рассматривает возможность масштабирования проекта на всю республику.

"Это не просто эксперимент. Это технологический ответ на климатические вызовы. Казахстан делится не только опытом, но и инструментами, которые уже доказали свою эффективность. Мы верим в силу партнёрства, особенно с такими регионами, как Каракалпакстан, где решения должны быть быстрыми, инновационными и устойчивыми", — отметил и.о. председателя правления МЦЗТИП Сакен Калкаманов.

Стороны планируют совместную работу по обмену опытом, созданию нормативной базы, проведению технологических аудитов и развитию экологических сервисов с применением беспилотных решений. Проект станет частью усилий по восстановлению экосистем в зоне Аральского моря и укрепит экологическое сотрудничество в Центральной Азии.