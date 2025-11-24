Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ходе рабочего визита в Государство Катар провёл переговоры с Генеральным прокурором Катара доктором Иса бен Саад Аль-Нуайми. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая защиту прав человека, противодействие преступности и укрепление международной безопасности, передает BAQ.kz.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, Катарской стороне была представлена информация о приоритетах казахстанской прокуратуры — международное сотрудничество, возвращение незаконно выведенных активов, защита прав инвесторов и борьба с преступностью. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия правоохранительных органов двух стран в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и интернет-мошенничеству, включая преступления, совершаемые с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий.

В рамках визита катарские прокуроры продемонстрировали работу Института криминальных исследований, меры по борьбе с киберпреступностью и современные информационные системы, повышающие эффективность профессиональной деятельности.

По итогам встречи стороны подписали два важных международных документа.

Первый — соглашение о передаче осужденных лиц, которое позволит гражданам отбывать наказание в стране своей гражданской принадлежности.

Второй — меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между генеральными прокуратурами Казахстана и Катара, предполагающий обмен опытом, правовой и иной информацией.