В Мажилисе приняли законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о регулировании трудоустройства казахстанцев в этом государстве Персидского залива, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата Аманжана Нуралина, соглашение обеспечивает комплексную правовую базу, которая охватывает весь путь трудового мигранта – от заключения контракта до возвращения на родину. Оно упорядочит визовые, миграционные и трудовые процедуры, а также станет дополнительным механизмом защиты прав граждан Казахстана за рубежом.

"Сегодня многие казахстанцы уезжают на заработки, но нередко сталкиваются с нарушениями, неопределённым статусом и трудностями при возвращении. Новый документ – это реальный инструмент защиты граждан и новый уровень гарантий, которых прежде не было при трудоустройстве в странах Персидского региона", – подчеркнул Нуралин.

Депутат отметил, что соглашение усилит доверие к институту трудовой миграции, создаст новые экономические возможности и укрепит двусторонние отношения с Катаром.

Законопроект получил поддержку комитетов Мажилиса и направлен на рассмотрение Сената.