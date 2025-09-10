Казахстан и Катар создают безопасные условия для трудовой миграции
Соглашение усилит доверие к институту трудовой миграции.
В Мажилисе приняли законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о регулировании трудоустройства казахстанцев в этом государстве Персидского залива, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам депутата Аманжана Нуралина, соглашение обеспечивает комплексную правовую базу, которая охватывает весь путь трудового мигранта – от заключения контракта до возвращения на родину. Оно упорядочит визовые, миграционные и трудовые процедуры, а также станет дополнительным механизмом защиты прав граждан Казахстана за рубежом.
"Сегодня многие казахстанцы уезжают на заработки, но нередко сталкиваются с нарушениями, неопределённым статусом и трудностями при возвращении. Новый документ – это реальный инструмент защиты граждан и новый уровень гарантий, которых прежде не было при трудоустройстве в странах Персидского региона", – подчеркнул Нуралин.
Депутат отметил, что соглашение усилит доверие к институту трудовой миграции, создаст новые экономические возможности и укрепит двусторонние отношения с Катаром.
Законопроект получил поддержку комитетов Мажилиса и направлен на рассмотрение Сената.
