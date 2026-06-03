Казахстан и Кипр подписали ряд соглашений по итогам переговоров президентов
Стороны подписали документы о сотрудничестве в области цифровых технологий, образования, культуры, спорта и инвестиций
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По итогам переговоров Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кипра Никоса Христодулидиса стороны подписали пакет межведомственных документов, направленных на расширение сотрудничества в цифровой сфере, образовании, культуре, спорте и бизнесе.
Сотрудничество в цифровой сфере и кибербезопасности
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Подминистерство по исследованиям, инновациям и цифровой политике Кипра подписали меморандум о взаимопонимании.
Документ предусматривает сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности.
Договоренности в образовании, культуре и спорте
Казахстан и Кипр также договорились развивать взаимодействие в гуманитарной сфере.
Подписаны меморандумы о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и спорта. Документы направлены на развитие академических обменов, совместных проектов и укрепление связей между профильными ведомствами двух стран.
Поддержка деловых и инвестиционных связей
Отдельное соглашение заключили Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Кипра.
Стороны намерены совместно работать над расширением инвестиционного сотрудничества и развитием деловых контактов между предпринимателями двух государств.
Подписание документов состоялось в присутствии глав государств после завершения официальных переговоров в Астане.
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