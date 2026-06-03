Казахстан и Кипр разработают дорожную карту экономического сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Республикой Кипр Дорожную карту экономического сотрудничества, передает BAQ.KZ.

"Республика Кипр является одним из надежных и важных партнеров Казахстана в Европе. Политический диалог между нашими странами с каждым годом становится все более тесным. Уважаемый господин Христодулидис семь лет назад специально приезжал в Астану в качестве министра иностранных дел Кипра. Тогда он заявил, что Кипр всегда готов содействовать продвижению интересов Казахстана в Европейском союзе. С тех пор была проделана большая работа. Открыты посольства двух государств, что позволило наладить наши двусторонние отношения. Первый визит уважаемого президента в Астану совпал с открытием первого прямого авиарейса между нашими странами. Это также имеет большое символическое значение", – отметил Касым-Жомарт Токаев в заявлении для СМИ после переговоров с Президентом Кипра Никос Христодулидис.

По его словам, обе страны намерены и дальше укреплять сотрудничество.

"Это отвечает интересам всех нас. Глава Республики Кипр вносит большой вклад в это важное дело. Только что мы провели содержательные переговоры с президентом Никосом Христодулидисом. Обсудили новые направления укрепления нашего взаимодействия. Особое внимание уделили увеличению объема взаимной торговли. Мы отметили необходимость наращивания товарооборота, развития инвестиционного сотрудничества и дальнейшего укрепления связей между деловыми кругами наших стран. Это важная задача", – сказал Президент.

Также Глава государства рассказал о инициативах, выдвинутых в ходе переговоров.

"Я предложил разработать Дорожную карту экономического сотрудничества между Казахстаном и Кипром. Кроме того, были выдвинуты инициативы по созданию межправительственной комиссии и делового совета. Эти шаги откроют путь к реализации совместных проектов, увеличению взаимного товарооборота и созданию новых возможностей для бизнеса. Также мы считаем весьма перспективным развитие взаимодействия в сферах логистики, финансов и цифровых технологий", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что стороны договорились поручить правительствам принять необходимые меры по реализации этих направлений сотрудничества.