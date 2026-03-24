В Пекине прошли переговоры Председателя Правления АО «НК «ҚТЖ» Талгата Алдыбергенова с Председателем Совета директоров Государственной корпорации Китайские железные дороги Го Чжусюе. За короткий период - это уже третья встреча, что говорит о тесном взаимодействии жд администрации Казахстана и Китая, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров китайская сторона с удовлетворением отметила планомерный и устойчивый рост объемов грузовых перевозок за 2025 год и стороны наметили планы по дальнейшему увеличению объемов транспортировки и обмена поездами через межгосударственные пограничные пункты на 2026 год.

Особое внимание было уделено совместному развитию контейнерных сервисов по ключевым направлениям: ТМТМ, «Китай – Европа», «Китай - Центральная Азия» и «Китай – РФ».

Для укрепления транзитного потенциала стороны договорились об увеличении количества контейнерных поездов, глубокой цифровизации процессов взаимодействия и предварительной передаче информации по планированию и управлению перевозками.

Масштабная работа затронет и инфраструктурные проекты: планируется синхронизация строительства вторых путей на участке «Алашанькоу-Достык», развитие терминальных мощностей, а также модернизация участков «Алтынколь-Хоргос» и «Хоргос-Цзинхэ».

Отдельным пунктом повестки дня стала реализация проекта третьего трансграничного железнодорожного перехода «Бахты-Тачэн», включая определение прогнозных объемов и номенклатуры грузов.

Кроме того, в целях укрепления культурных связей стороны обсудили запуск туристического поезда из Китая в города Казахстана и страны Центральной Азии.