23 мая 2025 года на пунктах пропуска "Нур Жолы" (РК) – "Хоргос" (КНР) состоялась совместная рабочая поездка делегаций Казахстана и Китая, передаёт BAQ.KZ.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев, китайскую — министр Главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнь.

Визит состоялся в рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан и как ответ на обеспокоенность участников ВЭД по поводу очередей и задержек на границе.

Главы делегаций проинспектировали инфраструктуру обоих пропускных пунктов, провели выездное совещание на территории "Нур Жолы" и "Хоргос", а также обсудили пути решения проблемы низкой пропускной способности.

Напомним, договоренность о проведении инспекционной поездки была достигнута на встрече руководителей таможенных служб стран Центральной Азии и КНР 21–22 мая 2025 года.

Ожидается, что по итогам осмотра и анализа будет разработан совместный план мер по оптимизации и цифровизации процедур, что позволит сократить очереди и повысить эффективность пропуска товаров и транспорта.

Ранее казахстанская сторона представила информацию о модернизации пунктов пропуска.