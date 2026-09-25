Казахстан и Китай должны действовать сообща – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил превратить казахско-китайский инвестиционный форум в постоянную площадку для прямого взаимодействия бизнеса двух стран. Об этом Глава государства заявил, выступая на форуме «Казахстан – Китай» в Алматы, передает BAQ.KZ.

Президент отметил, что реализация крупных совместных проектов требует соответствующих финансовых инструментов. Одной из таких площадок является Международный финансовый центр «Астана». Перспективы Казахстан также видит в расширении взаимодействия МФЦА с Гонконгом – одним из крупнейших финансовых центров мира.

Токаев обратил внимание и на выход казахстанских компаний на китайский финансовый рынок.

«В начале сентября этого года фонд „Самрук-Казына“ первым среди эмитентов Центральной Азии и стран ШОС вышел на межбанковский рынок Китая, выпустив панда-облигации на сумму свыше 3 млрд юаней (450 миллионов долларов). Казахстан намерен сделать весь инвестиционный цикл максимально коротким, прозрачным и технологичным», – сказал Президент.

Еще одним шагом в развитии инвестиционного сотрудничества станет создание казахско-китайского инвестиционного фонда при Kazakh Invest. Соответствующее соглашение было подписано сторонами.

Глава государства предложил проводить инвестиционный форум ежегодно в сентябре и дать ему новое название – Алматинский инвестиционный диалог «Казахстан – Китай».

«Казахско-китайский инвестиционный форум должен стать постоянной площадкой прямого взаимодействия деловых кругов двух стран. Предлагаю проводить его ежегодно в сентябре под названием Алматинский инвестиционный диалог „Казахстан – Китай“. Сегодня был достигнут ряд конкретных договоренностей. Уверен, эти договоренности пойдут на благо не только Казахстана и Китая, но и устойчивого развития всего евразийского континента», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент подчеркнул значение отношений Казахстана и Китая. По его словам, укрепление дружбы с КНР является одной из важных целей внешней политики страны.

«В нынешнее нестабильное и неопределенное время Казахстан и Китай как надежные партнеры должны действовать сообща, плечом к плечу, чтобы противостоять многочисленным вызовам и угрозам», – сказал Глава государства.

Токаев также привел китайскую пословицу: «Если люди сплотятся, то гору Тайшань сдвинут с места».