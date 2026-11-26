Казахстан и Китай намерены выйти за рамки строительства отдельных электростанций и перейти к совместной разработке энергетических технологий. В планах — исследовательский центр при КазНУ, линия электропередачи постоянного тока мощностью 2 ГВт и промышленные системы накопления энергии. Тем временем один из уже строящихся солнечных проектов может заработать раньше намеченного срока.

Новые направления сотрудничества обсудили министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и председатель правления китайской корпорации China Energy Engineering Group (Energy China) Ни Чжэнь в ходе встречи в Китае.

Одной из ключевых инициатив стало создание совместного исследовательского центра на базе КазНУ имени аль-Фараби. Предполагается, что он займется технико-экономической проработкой крупных инженерных проектов, цифровизацией энергосистемы и формированием отраслевых баз данных. Для этого планируют использовать научную и проектную экспертизу институтов Energy China.

Еще одно направление – водородная энергетика. На базе КазНУ уже фактически запущена первая в Казахстане установка по производству водорода. Теперь стороны намерены обсудить перспективы развития этой технологии.

Не меньше внимания уделили тому, как передавать и распределять электроэнергию на большие расстояния. В частности, речь шла о строительстве линии электропередачи постоянного тока мощностью 2 ГВт по маршруту «Экибастуз – Балхаш». Казахстанская сторона уже провела необходимые расчеты и подготовила технико-экономическое обоснование проекта.

В повестку вошли и промышленные системы накопления энергии. Ключевые подстанции и точки подключения для них уже определены. Однако для привлечения инвестиций необходимо завершить формирование законодательной базы: соответствующий законопроект, предусматривающий механизмы возврата вложений в накопители, прошел первое чтение. После принятия поправок партнеры рассчитывают перейти к практической проработке совместных проектов.

«Сегодня наше партнерство с Energy China выходит на новый уровень – к совместной научной работе, обмену инженерными компетенциями и комплексному планированию развития сетей», — отметил Ерлан Аккенженов.

При этом сотрудничество не ограничивается проектами на бумаге. Стороны также обсудили ход строительства объектов возобновляемой энергетики.

Так, солнечную электростанцию «Сауран» мощностью 300 МВт в Туркестанской области Energy China планирует подключить к сети досрочно – до конца текущего года. По ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области завершается согласование отдельных параметров инвестиционного соглашения. Это должно ускорить переход проекта к строительству.

Таким образом, энергетическое партнерство Казахстана и Китая постепенно охватывает сразу несколько направлений: от производства электроэнергии до ее передачи, хранения и разработки новых технологий.