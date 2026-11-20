Казахстан и Китай намерены расширить сотрудничество в дорожной отрасли. Среди перспективных направлений — разработка цифровых дорог, внедрение новых технологий строительства, контроль качества покрытия и сохранение автомобильных трасс от преждевременного разрушения. Кроме того, стороны рассматривают возможность создания совместного научного центра в Астане.

Эти вопросы обсудила заместитель Премьер-министра — министр транспорта Казахстана Асел Жанасова с делегацией Научно-исследовательского института автомобильных дорог Министерства транспорта КНР (RIOH).

В состав китайской делегации вошли специалисты по дорожному строительству, мостовым сооружениям, испытаниям, сертификации, фундаментальным исследованиям и интеллектуальным транспортным системам. Со стороны Казахстана во встрече участвовали представители Комитета автомобильных дорог и АО «КаздорНИИ».

Китайская сторона представила научно-технический потенциал института и опыт развития дорожной инфраструктуры. Одной из центральных тем стало применение цементобетонных и асфальтобетонных покрытий. Участники обсудили стоимость жизненного цикла дорожных конструкций, выбор оптимальных технических решений и условия применения разных видов покрытия.

Отдельно рассмотрели устойчивость автомобильных дорог к климатическим нагрузкам, в том числе экстремальным осадкам и резким перепадам температур. Также стороны обменялись опытом в сфере международных автомобильных перевозок, применения модульного транспорта и повышения безопасности движения.

Китайские специалисты рассказали о системах мониторинга и диагностики мостов, использовании цифровых технологий для оценки их состояния и планировании ремонтных работ. Кроме того, был представлен китайский опыт контроля качества дорожного строительства и рейтинговой оценки регионов по состоянию автомобильных дорог.

По итогам переговоров Асел Жанасова поручила АО «КаздорНИИ» совместно с RIOH подготовить проект Концепции развития цифровых дорог.

Особое внимание в документе планируется уделить сохранности уже построенных трасс и соблюдению грузоперевозчиками допустимых весовых параметров. Это позволит снизить риск преждевременного разрушения дорожного покрытия из-за превышения нагрузки.

Еще одной договоренностью стала проработка возможности создания совместного научного центра АО «КаздорНИИ» и китайского института RIOH в Астане.