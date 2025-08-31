С 31 августа по 3 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправляется в Китай — участвовать в саммите ШОС в Тяньцзине и юбилейных торжествах в Пекине. Но главные новости могут прозвучать не только с трибун: визит способен закрепить Казахстан как ключевой мост для Китая в Центральной Азии и Европу, передает BAQ.KZ.

Исторический максимум и новые рекорды

В 2024 году Казахстан и Китай достигли исторического максимума в торговле — почти $44 млрд. Для сравнения: ещё несколько лет назад эти цифры казались недосягаемыми. Теперь же КНР уверенно заняла позицию крупнейшего торгового партнёра Астаны. За сухими цифрами — настоящая трансформация. Контейнеры с товарами идут через Транскаспийский маршрут, Средний коридор оживает, а Казахстан всё настойчивее примеряет на себя роль транзитного хаба Евразии. Проблема лишь в том, что узкий пограничный пункт "Хоргос" сдерживает поток. И как раз его модернизация — одно из первых решений, которого ждут от предстоящих переговоров.

Энергетический баланс

Китай уже давно получает нефть по трубе Атасу—Алашанькоу, а в 2025 году к этому добавились и новые договорённости по газу. Для Астаны это не просто экспорт — это возможность диверсифицировать маршруты, не замыкаясь только на западном направлении. Для Пекина же казахстанские ресурсы — гарантия энергетической устойчивости.

Инвестиции: "Пояс и путь" по-казахстански

В первом полугодии 2025-го Казахстан стал рекордсменом среди стран-участниц инициативы "Пояс и путь": $23 млрд инвестиций. Самый заметный проект — алюминиевый кластер East Hope Group на $12 млрд в Экибастузе. Но не только алюминий. Китайские капиталы заходят в медь и цветную металлургию, обещая Казахстану новые рабочие места и технологии.

Возвращение агроэкспорта и e-commerce

После снятия ограничений в 2024 году казахстанские производители вновь начали поставки мяса в Китай. Теперь расширяется и сам список разрешённой продукции. Для аграрного сектора это шанс пробиться на гигантский рынок Поднебесной, а для Казахстана — снизить сырьевую зависимость.

Визит президента в Поднебесную совпал с важным трендом — цифровизация торговли. Уже работает обмен цифровыми разрешениями для автоперевозчиков, а на платформе JD.com открылся Национальный павильон Казахстана. Для малого и среднего бизнеса это новая витрина на рынок в сотни миллионов потребителей.

Что ждать от визита

С 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдёт саммит ШОС. Здесь Казахстан может подписать дорожные карты по модернизации Хоргоса и упрощению процедур на границе. В повестке — уточнение параметров энергетических поставок, новые контракты в металлургии и целый пакет соглашений в агропроме. А 3 сентября президент Казахстана будет почётным гостем на параде в Пекине в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне. Символическая площадка, где помимо военной церемонии традиционно звучат важные политические сигналы.

Сложные вопросы

Не стоит забывать и о рисках. В статистике товарооборота по-прежнему есть расхождения: в зависимости от методики стороны называют от $31 до $44 млрд. Без модернизации погранпереходов эффект от больших договорённостей может остаться на бумаге. А ещё есть геополитика: транзит российской нефти в Китай через Казахстан требует аккуратного баланса в условиях санкционного давления.

Этот визит, скорее всего, не станет революцией. Но он способен закрепить Казахстан в новом качестве — как важнейший сухопутный узел между Центральной Азией, Каспием и Европой. Пакет соглашений в транспорте, энергетике и агросекторе станет продолжением рекордного 2024-го, а площадка ШОС и юбилейные торжества придадут договорённостям и политическую, и символическую силу.