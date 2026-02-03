Казахстан и КНР приступили к практической разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн нефти в год, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минэнерго Казахстана, делегация Министерства энергетики Республики Казахстан во главе с директором Департамента транспортировки и переработки нефти Даулетом Арыкбаевым приняла участие в стратегическом совещании в городе Циндао (Китай), посвящённом подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта расширения Шымкентского НПЗ (ТОО "ПКОП").

В ходе встречи были утверждены базовые параметры реализации проекта. ТОО "ПКОП" представило пакет исходных данных, а Восточно-китайский проектный институт подтвердил готовность приступить к работам в строгом соответствии с утверждённым техническим заданием.

– Ключевым итогом переговоров стало подтверждение конфигурации расширения завода по схеме "6+6", предусматривающей строительство двух технологических ниток мощностью по 6 млн тонн каждая с полной интеграцией новых установок в действующую инфраструктуру предприятия. В основу проектирования легли ранее согласованные техническое задание и отчёт Пред-ТЭО, – сообщили в Минэнерго РК.

Стороны подчеркнули приоритет соблюдения утверждённых графиков и отметили важность завершения основной части ТЭО в сроки, предусмотренные рамочным соглашением. По итогам совещания были подписаны соответствующие протоколы, ознаменовавшие переход проекта в фазу активной технической проработки.

В целом в Казахстане в рамках расширения трёх нефтеперерабатывающих заводов планируется увеличить объём переработки нефти с 18 до 39 млн тонн в год. Параллельно ведётся работа по привлечению инвесторов для строительства нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн нефти в год.