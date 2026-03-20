Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2025 году вырос на 13,2% и достиг $34,1 млрд, следует из обзора Аналитического центра АФК. Доля КНР во внешней торговле республики увеличилась с 21,2% до 23,7% — почти каждый четвёртый доллар внешнеторгового оборота приходится на Китай, передает BAQ.kz.

Основным двигателем роста стал импорт. Казахстан закупил у Китая товаров на $18,9 млрд — на 23,6% больше, чем годом ранее. Доля КНР в совокупном импорте страны выросла с 25,3% до 29,2%. Наибольший вклад внесли транспортные средства (+$3,4 млрд), металлы (+$645 млн) и химическая продукция (+$412 млн).

Экспорт в Китай практически остался на месте: $15,2 млрд, рост всего на 2,1%. В структуре поставок выросла доля продуктов животного и растительного происхождения (+$394 млн) и химии (+$345 млн), тогда как металлы (-$605 млн) и минеральные продукты (-$112 млн) сократились.

Из-за опережающего роста импорта торговый дефицит с Китаем увеличился в десять раз — с $370 млн до $3,7 млрд.

Меняется и валюта расчётов. По данным АФК, юань всё активнее применяется в торговых операциях — особенно в импортных. Объём торгов парой CNY/KZT на KASE вырос на 240%. Активнее всего юань используют предприятия обрабатывающей промышленности, горнодобычи и торговли.

Отдельно аналитики отмечают, что цены на китайские товары в 2025 году преимущественно снижались — следствие слабой инфляции в КНР и усиления ценовой конкуренции китайских производителей. Это частично сдерживало инфляцию внутри Казахстана.