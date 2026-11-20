Казахстан и Китай намерены продолжить работу по расширению авиасообщения и развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации. Эти вопросы обсудили вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев и заместитель руководителя Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) Нань Лян в рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО.

Стороны рассмотрели перспективы увеличения количества авиарейсов между двумя странами, развитие авиационной инфраструктуры и укрепление взаимодействия между профильными регуляторами.

Талгат Ластаев подчеркнул стратегическое значение Китая как одного из ключевых партнёров Казахстана в регионе. По его словам, в текущем году авиационные власти двух стран провели два раунда двусторонних переговоров, которые завершились важными договорённостями по расширению авиасообщения.

«Отмечу положительную динамику нашего сотрудничества. Только в текущем году авиационными властями наших стран проведены два раунда двусторонних переговоров, оба из которых прошли успешно и завершились достижением важных договорённостей, направленных на расширение авиасообщения», — отметил вице-министр.

Отдельно участники встречи обсудили развитие авиационной инфраструктуры Казахстана. Ластаев рассказал о реализации крупных проектов, в том числе строительстве трёх новых аэропортов. Среди них — новая воздушная гавань в городе Зайсан, которая должна повысить транспортную доступность регионов, способствовать развитию внутреннего туризма и расширить международные транспортные возможности страны.

Кроме того, казахстанская сторона предложила объединить усилия для развития сотрудничества с китайской авиастроительной корпорацией COMAC. Казахстан выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с компанией и готовность к дальнейшему предметному диалогу.

Стороны также отметили результаты конференции «Центральная Азия — Китай» в формате C5+1, подчеркнув её значение для укрепления региональных связей, развития транспортной связанности и расширения партнёрства между странами Центральной Азии и КНР.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и совместной работе по перспективным направлениям сотрудничества.