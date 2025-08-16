В рамках Конференции рабочей группы по сотрудничеству в области гражданской авиации в формате Центральная Азия – Китай (С5+1), состоялись переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Китайской Народной Республикой, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в министерстве транспорта Казахстана, в ходе переговоров были обсуждены вопросы выполнения пассажирских и грузовых рейсов между странами, увеличения количества назначенных пунктов, и другие вопросы, связанные с выполнением регулярных рейсов.

В результате переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договорённости по расширению маршрутной сети и развитию двустороннего авиасообщения. Стороны согласовали добавление нового пункта назначения для казахстанских перевозчиков — города Кульджа. Также был обсуждён вопрос выполнения рейсов в город Кашгар.

Необходимо отметить, что сотрудничество между двумя странами расширяется. Так, с 2025 года общее количество разрешенных рейсов между странами увеличено до 124 в неделю. Вместе с тем, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение рейсов с использованием пятой степени "свободы воздуха".

Авиакомпания "SCAT" в текущем году открыла 3 новых маршрута по направлению в Китай. Так, с 29 мая был открыт авиамаршрут Шымкент – Шанхай с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, 2 и 4 июля были открыты рейсы из города Шымкент в города Сиань и Урумчи соответственно. Рейсы выполняются с частотой по 2 рейса в неделю.

С 4 июля текущего года, на рынок перевозок Республики Казахстан зашел новый китайский перевозчик – "China Eastern Airlines". Авиакомпания выполняет полеты по маршруту Алматы – Гуанчжоу с частотой 3 рейса в неделю. "China Eastern Airlines" является одной из крупнейших авиакомпаний в мире, имея в своем парке более 800 воздушных судов.

"Помимо этого, 13 августа впервые в Республику Казахстан совершило посадку воздушное судно "С909" производства китайской компании по производству авиакосмической техники СОМАС. Воздушное судно выполнило рейс по маршруту Урумчи – Караганда – Урумчи", - отметили в ведомстве.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога и реализации совместных инициатив, направленных на развитие авиационной отрасли, расширение транспортной доступности и укрепление связей между Казахстаном и Китаем.