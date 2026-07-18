Казахстан и Китай выходят на новый уровень сотрудничества: что означает визит Токаева в КНР

Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай стал одним из главных внешнеполитических событий года. По его итогам подписано более 70 коммерческих соглашений на сумму свыше 15 млрд долларов, достигнуты договоренности в сферах искусственного интеллекта, цифровой экономики, промышленности, транспорта и энергетики. Что означают эти решения для Казахстана и как они могут изменить характер отношений двух стран, выяснял корреспондент BAQ.KZ.

По мнению опрошенных экспертов, сотрудничество Астаны и Пекина уже выходит далеко за рамки традиционной торговли и инвестиций. Если раньше основу партнерства составляли сырьевые проекты и транспортные коридоры, то теперь акцент смещается на высокие технологии, цифровую трансформацию, локализацию производств и совместную разработку инновационных решений. Это свидетельствует о переходе казахстанско-китайских отношений к новому этапу стратегического взаимодействия.

От торговли сырьем — к технологиям

Ведущий эксперт Президентского центра РК, политолог Алмас Аубекеров считает, что Казахстан и Китай переживают качественную трансформацию двусторонних отношений.

По его словам, страны постепенно отходят от классической модели сотрудничества «нефть в обмен на товары» и переходят к глубокой технологической интеграции. Одним из главных подтверждений этого эксперт называет более 70 коммерческих соглашений, подписанных по итогам визита Президента, на общую сумму свыше 15 млрд долларов.

«Отношения Казахстана и Китая действительно качественно трансформируются, и этот процесс идет глубже, чем стандартная торговля сырьем. Мы наблюдаем переход от классической модели “нефть в обмен на товары” к глубокой технологической интеграции и локализации производств. Итог визита — более 70 коммерческих соглашений на сумму свыше 15 млрд долларов — прямое тому подтверждение», — отметил Алмас Аубекеров.

По мнению политолога, новое стратегическое измерение отношений основано прежде всего на высоком уровне взаимного доверия между двумя государствами.

«Для Китая сфера высоких технологий и трансфер компетенций сейчас крайне чувствительны из-за жесткого санкционного давления и технологической войны со стороны США. Тот факт, что китайские гиганты идут на полноценное партнерство с Казахстаном в сфере искусственного интеллекта, робототехники и цифровизации, говорит о признании наших стандартов и надежности», — подчеркнул эксперт.

Аубекеров также считает важным политическим сигналом поддержку председателем КНР Си Цзиньпином масштабных реформ, проводимых в Казахстане.

«Навыки профессионального китаеведения и понимание психологии Пекина позволяют казахстанскому руководству переводить это личное дипломатическое доверие в конкретные долгосрочные инвестиции, которые создают в нашей стране рабочие места и экономику с высокой добавленной стоимостью», — заключил он.

Казахстан претендует на роль цифрового хаба Центральной Евразии

Политолог Жанат Момынкулов считает, что нынешний визит Токаева обозначил новую стратегическую повестку двустороннего сотрудничества, где центральное место занимает цифровая экономика и искусственный интеллект.

По его словам, Президент предложил рассматривать Казахстан как будущий региональный цифровой и AI-хаб Центральной Евразии, а также выступил с инициативой создания Казахстанско-китайского цифрового хаба.

«Практическим продолжением этой стратегии может стать создание Казахстанско-китайского цифрового хаба, который объединит совместные разработки в области искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий и цифровой инфраструктуры. Для Казахстана это означает переход от роли транзитной страны к роли регионального технологического центра», — отметил Момынкулов.

Эксперт обращает внимание, что Китай также меняет подход к сотрудничеству с Казахстаном.

Если раньше основное внимание уделялось транспортным маршрутам и инициативе «Один пояс — один путь», то теперь Пекин делает ставку на развитие цифровой экономики, электронной коммерции, искусственного интеллекта, интеллектуальной логистики и инновационных производств.

По словам политолога, отношения Казахстана и Китая уже приобретают характер комплексного стратегического партнерства нового поколения.

«Сегодня речь идет не только об инвестициях. Казахстан заинтересован в привлечении китайских компаний как партнеров по локализации производств, развитию дата-центров, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и подготовке кадров. Это значительно более глубокий уровень сотрудничества», — подчеркнул он.

Многовекторность сохраняется

При этом, по мнению Жаната Момынкулова, укрепление отношений с Китаем не означает изменения внешнеполитического курса Казахстана.

Он отмечает, что Астана продолжает придерживаться многовекторной политики, развивая сотрудничество одновременно с Россией, Европейским союзом, США и Китаем.

«Развитие отношений с Китаем рассматривается не как смена внешнеполитического курса, а как часть многовекторной стратегии Казахстана. Инициативы Президента в сфере искусственного интеллекта носят открытый международный характер и предполагают участие всех государств независимо от их политической ориентации», — сказал эксперт.

По его словам, Пекин также подчеркивает, что развитие отношений с Казахстаном не направлено против третьих стран и рассматривает Центральную Азию как пространство взаимовыгодного сотрудничества.

Оба эксперта сходятся во мнении, что визит Касым-Жомарта Токаева в Китай стал не просто очередным этапом развития двусторонних отношений. Он обозначил переход к новой модели партнерства, основанной на высоких технологиях, цифровой экономике, искусственном интеллекте и совместном создании производств с высокой добавленной стоимостью. При этом Казахстан сохраняет многовекторный внешнеполитический курс, стремясь стать не только транзитным, но и технологическим центром Центральной Евразии.