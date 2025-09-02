По итогам заседания Делового совета РК-КНР подписано свыше 70 коммерческих документов на сумму более 15 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев призвал к укреплению казахско-китайских деловых контактов в финансовом секторе.

"Прочным фундаментом привлекательной инвестиционной среды Казахстана служит Международный финансовый центр Астана. На площадке данного центра успешно работают более 4 200 компаний из нескольких десятков стран, 850 из них представляют Китай. В рамках сотрудничества с ведущими китайскими финансовыми институтами Банк развития Казахстана успешно осуществил дебютное размещение еврооблигаций в китайских юанях (Dim Sum bonds). Данная сделка, ставшая первой в Центральной Азии, укрепила доверие международных инвесторов к казахстанской финансовой системе", – отметил Глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане созданы максимально благоприятные условия для привлечения масштабных инвестиций и реализации амбициозных проектов.

"Капитаны китайского бизнеса смогут найти в нашей стране надежных партнеров и уникальные возможности для роста и укрепления своих региональных и глобальных позиций. Этот вопрос будет находиться на особом контроле Правительства Казахстана. Уважаемые представители китайского бизнеса, вы играете исключительно важную роль в укреплении взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности будут содействовать усилению экономического взаимодействия и придадут новый импульс стратегическому сотрудничеству наших государств. Поставленные цели и задачи отвечают национальным интересам нашей страны. Поэтому реализация совместных проектов будет находиться под особым вниманием со стороны высшего руководства Казахстана", – подытожил Президент.

В ходе заседания Делового совета также выступили первый вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного совета Политбюро ЦК КПК Дин Сюэсян, председатель комитета по содействию международной торговле КНР Жэнь Хунбинь, председатель Совета директоров CITIC Group, сопредседатель Делового совета Си Гохуа, председатель правления АО "Самрук-Қазына", сопредседатель Делового совета Нурлан Жакупов.