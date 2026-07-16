Казахстан и Китай запускают новые туристические проекты стоимостью свыше $1 млрд

В Шанхае национальная компания Kazakh Tourism подписала стратегические соглашения с China Tourism Group и Trip.com Group, направленные на развитие туристической инфраструктуры Казахстана и продвижение страны на международном рынке, передает BAQ.KZ.

Документы были подписаны в рамках рабочего визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай и казахстанско-китайского делового круглого стола.

Инвестиции в туристическую инфраструктуру

Одним из ключевых итогов стало подписание совместного заявления с государственной корпорацией China Tourism Group.

Документ предусматривает проработку и реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма с потенциальным объемом инвестиций свыше 1 млрд долларов.

Стороны планируют развивать туристическую инфраструктуру, включая строительство гостиниц, визит-центров, общественных пространств, смотровых площадок, объектов придорожного сервиса, а также инженерной инфраструктуры в перспективных туристических регионах Казахстана.

Кроме того, соглашение предусматривает подготовку мастер-планов развития туристических территорий, технико-экономическую проработку проектов и обмен опытом в сфере управления туристическими дестинациями.

Казахстан будут продвигать через Trip.com

Еще одним результатом визита стало подписание трехлетнего соглашения между Kazakh Tourism и международной туристической платформой Trip.com Group.

Партнеры договорились совместно продвигать туристический потенциал Казахстана на зарубежных рынках, прежде всего в Китае.

Для этого будут использоваться цифровые маркетинговые инструменты, аналитика туристического спроса, рекламные кампании и специальные туристические продукты, ориентированные на иностранных путешественников.

Ожидается, что сотрудничество поможет повысить узнаваемость туристического бренда Казахстана, увеличить число бронирований и привлечь больше иностранных туристов.

Что говорят в Kazakh Tourism

Председатель правления Kazakh Tourism Талгат Газизов отметил, что подписанные соглашения открывают новые возможности как для развития инфраструктуры, так и для продвижения страны на международном туристическом рынке.

«Партнерство с China Tourism Group открывает возможности для реализации масштабных инфраструктурных проектов, а сотрудничество с Trip.com Group позволит значительно усилить продвижение туристического потенциала нашей страны и привлечь еще больше иностранных туристов в Казахстан», – сказал он.

Китай остается одним из ключевых внешних туристических рынков для Казахстана. В последние годы страны последовательно расширяют транспортное сообщение, упрощают условия для поездок и развивают экономическое сотрудничество, что способствует росту взаимного туристического потока.