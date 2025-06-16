Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления китайской корпорации Shandong Energy Group Co. Ли Вэем, передает BAQ.KZ. Стороны обсудили перспективы стратегического сотрудничества в энергетике, особое внимание уделив совместному проекту строительства углехимического завода в Карагандинской области.

По информации правительства, планируется создание высокотехнологичного предприятия по производству газа из угля мощностью 2 миллиарда кубометров в год. Реализация проекта даст значительный экономический эффект: создание 1,5 тысячи рабочих мест, внедрение современных технологий и повышение экспортного потенциала Казахстана.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию взаимовыгодного партнёрства с Китаем, особенно в контексте промышленной кооперации и энергетической диверсификации.

В свою очередь, Ли Вэй выразил уверенность в успешности проекта и подтвердил заинтересованность Shandong Energy Group Co. в инвестициях и расширении сотрудничества с Казахстаном.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к конструктивному диалогу и скорому запуску проекта, который, как ожидается, станет ключевым звеном в развитии углехимической отрасли страны.