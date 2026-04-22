В Астана на полях экологического саммита подписано инвестиционное соглашение о строительстве ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области, передает BAQ.kz.

Документ подписали министр энергетики Ерлан Аккенженов и председатель ТОО «Karaganda Wind Power» Шао Юэбо.

Проект реализуется в рамках межправительственного сотрудничества Казахстана и Китая и является частью программы развития возобновляемых источников энергии.

Общий объем инвестиций составит 645 млн долларов. Ожидается, что ветропарк будет ежегодно вырабатывать около 1,6 млрд кВт·ч электроэнергии.

Кроме энергетического эффекта, проект направлен и на улучшение экологической ситуации. По оценкам, ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн.

В Минэнерго отмечают, что строительство станции позволит укрепить энергетическую безопасность страны, ускорить переход к «зеленой» экономике и привлечь дополнительные иностранные инвестиции.