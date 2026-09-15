Казахстан и Корея готовят программу сотрудничества до 2030 года

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с Премьер-министром Республики Корея Хан Сон Сук. Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества, инвестиции, энергетику, логистику и новые совместные проекты.

В начале встречи Глава государства поздравил Хан Сон Сук с недавним назначением на пост Премьер-министра и отметил устойчивую динамику казахско-корейских отношений.

«Казахско-корейские отношения в настоящее время поступательно развиваются. В рамках нашего стратегического партнерства на взаимовыгодной основе реализуются многочисленные важные инициативы. Ваша страна входит в десятку ведущих торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В нашей стране действуют более тысячи совместных предприятий с участием корейского капитала. Однако перед нами стоит еще немало ответственных задач. Поэтому уверен, что мы совместными усилиями, как единая команда, успешно реализуем все намеченные планы», – отметил Президент.

Казахстан и Корея намерены нарастить взаимную торговлю

Касым-Жомарт Токаев обозначил одной из ключевых задач удвоение двустороннего товарооборота.

По его словам, важно не только увеличивать объем торговли, но и менять ее структуру, расширяя поставки продукции с высокой добавленной стоимостью.

«На повестке стоит задача удвоить двусторонний товарооборот. Для этого важно не только наращивать объемы, но и качественно менять структуру торговли, расширять номенклатуру товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому считаю весьма актуальной разработку Комплексной программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Казахстана и Кореи на 2027-2030 годы. Также полагаю важным подготовить отдельную Дорожную карту промышленной кооперации, включив в нее наиболее перспективные проекты по локализации и экспорту продукции на третьи рынки», – предложил Президент.

Глава государства также отметил, что в Казахстане созданы условия как для крупных корейских корпораций, так и для малого и среднего бизнеса.

«Наряду с крупными корейскими корпорациями, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса малыми и средними предприятиями. Правительства Казахстана и Кореи предпринимают необходимые меры в этом направлении. В частности, эффективно работают Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Деловой совет. Кроме того, создана необходимая правовая база», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Южная Корея заинтересовалась Alatau City

Премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук заявила, что Сеул рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества с Казахстаном, в том числе в экономике и энергетических цепочках поставок.

«Для меня большая честь встретиться с Вами, г-н Президент. Как Вы отметили, Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. Рассчитываю, что в рамках нынешнего саммита сотрудничество между двумя странами, особенно в экономической сфере и в области энергетических цепочек поставок, получит дальнейшее активное развитие. Мы также считаем, что Корея может стать очень хорошим партнером Казахстана в реализации проекта развития нового города Alatau City», – заявила Глава Правительства Республики Корея.

Стороны также обсудили совместные проекты в сферах транспорта и логистики, критически важных материалов, автомобилестроения, цифровизации, искусственного интеллекта и медицины.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил значение предстоящих переговоров с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, которые, по его словам, должны открыть новый этап в развитии двусторонних отношений.