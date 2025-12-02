Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило о достижении договоренностей с Министерством юстиции Республики Корея по расширению сроков программы добровольного выезда для граждан Казахстана, находящихся в Корее в нелегальном статусе, передает BAQ.KZ.

Теперь воспользоваться возможностью покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд казахстанцы смогут с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно.

Программа направлена на смягчение правовых последствий и поддержку тех, кто готов урегулировать свой миграционный статус. Она не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранных граждан, оказавшихся в нелегальном положении после 1 декабря 2025 года.

Для участия необходимо предоставить паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается в иммиграционных офисах Республики Корея за 15–3 дня до даты вылета.

В Минтруда призвали казахстанцев трудоустраиваться за рубежом только законными способами, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, штрафов, выдворения, ограничений прав и угрозы трудовой эксплуатации. В ведомстве напомнили о необходимости обращаться к официальным и проверенным каналам трудоустройства — лицензированным агентствам, государственным программам и аккредитованным работодателям.