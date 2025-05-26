Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) Николаем Горбанем, на которой были обсуждены ключевые вопросы сотрудничества в нефтетранспортной отрасли, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, а также темпы модернизации нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск". Николай Горбань доложил об итогах работы КТК в 2024 году.

Глава консорциума сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". В рамках сотрудничества АО "КазТрансОйл" и КТК в 2024 году был реализован проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией им. Т. Касымова АО "КазТрансОйл".

Техническая возможность увеличения объемов перекачки выросла с 67 до 81,5 млн тонн в год, включая казахстанский участок — с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. В рамках проекта устранения узких мест нефтепровода КТК планируется в октябре текущего года достичь объема отгрузки нефти до 1 миллиарда тонн.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул особую важность бесперебойного функционирования нефтепровода КТК как одной из главных артерий для экспорта казахстанской нефти и заверил в поддержке со стороны правительства.

Кроме того, стороны обсудили социальную ответственность КТК. Консорциум реализует несколько значимых социальных проектов в Казахстане, в том числе строительство школы на 900 мест в Атырау. В 2024 году на социальные проекты было выделено 4,4 млрд тенге. В 2025 году планируется дальнейшее развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.

По итогам встречи стороны подтвердили намерения продолжать и укреплять сотрудничество по всем направлениям взаимодействия.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

Позже в Минэнерго Казахстана сделали заявление.

Ранее назван был срок окончания восстановительных работ. Ремонт затянулся почти до конца мая.

23 мая сообщалось, что станцию по перекачке нефти на КТК отремонтировали после атаки дронов.