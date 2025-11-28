Казахстан и Кыргызстан договорились расширить доступ пациентов к детской онкогематологии
Стороны обсудили также совместную борьбу с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На базе Национального научного центра инфекционных болезней в Алматы состоялась встреча министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Эдилем Байсаловым, прибывшим с рабочим визитом, передаёт BAQ.KZ.
Министр подчеркнула, что благодаря поддержке лидеров двух государств казахстанско-кыргызское сотрудничество активно развивается, особенно в сфере здравоохранения.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов партнёрства: совместную борьбу с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, развитие образовательных программ, обмен опытом по GMP-стандартам, ускорение регистрации лекарственных средств и вопросы совместных закупок.
Особое внимание уделили развитию онкологической службы. Казахстан представил опыт модернизации инфраструктуры, внедрение высокотехнологичных методов лечения, а также возможности нового Протонного центра, рассчитанного на лечение свыше 800 пациентов в год.
По итогам переговоров стороны договорились расширить доступ пациентов из Кыргызстана к казахстанским услугам в области детской онкогематологии, сотрудничать в рамках Протонного центра, а также рассмотреть участие Кыргызстана в проектах по созданию международных хабов детской кардиохирургии и взрослой онкологии.
Акмарал Альназарова отметила, что текущие инициативы уже дают ощутимые результаты, способствуют повышению качества медицинской помощи, развитию кадрового потенциала и расширению доступа населения к современным технологиям лечения.
На встрече была широко представлена практика казахстанской медицины, включая инновации в диагностике и лечении пациентов.
"Уверена, что наше сотрудничество с Кыргызской Республикой будет и дальше укрепляться, служа благополучию и здоровью наших народов", — подчеркнула глава ведомства.
Самое читаемое
- Климатический сдвиг нанесет удар по экономике Казахстана - эксперты
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- В Астане наградили лауреатов государственной молодежной премии "Дарын"
- Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США