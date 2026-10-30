Казахстан и Кыргызстан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и Председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев приняли участие во Втором форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который прошёл в Бишкеке
В форуме участвовали руководители регионов двух государств, представители государственных органов и деловых кругов. Стороны обсудили укрепление прямых связей между регионами и реализацию совместных проектов в торговле, промышленности, инвестиционной, транспортно-логистической и туристической сферах.
Особое внимание уделили развитию побратимских отношений между городами и регионами, а также расширению практического взаимодействия.
Олжас Бектенов отметил, что Казахстан придаёт особое значение развитию союзнических отношений с Кыргызстаном и заинтересован в укреплении экономического и инвестиционного сотрудничества.
Адылбек Касымалиев, в свою очередь, подчеркнул, что двустороннее взаимодействие вышло на новый уровень. По его словам, особенно тесные связи сложились между Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областями Кыргызстана и Алматинской и Жамбылской областями Казахстана. При этом сотрудничество охватывает не только приграничные территории, но и другие регионы двух стран.
Кыргызстан остаётся одним из важных торговых партнёров Казахстана. По итогам 2025 года объём взаимной торговли вырос на 33% и достиг 2,4 млрд долларов. С начала 2026 года показатель увеличился ещё на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как отметил Олжас Бектенов, главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров поставили задачу довести объём взаимного товарооборота до 3 млрд долларов.
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