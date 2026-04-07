Казахстан и Кыргызстан объединили усилия против стихийных бедствий
Особое внимание уделено расширению международного сотрудничества.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий прошло 18-е заседание Совета Центра под председательством казахстанской стороны, передает BAQ.kz.
В работе приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов, Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Канатбек Чыныбаев, члены Совета и представители профильных подразделений.
На заседании подвели итоги работы Центра за 2025 год и обсудили приоритеты на 2026 год. Участникам рассказали о реализации проектов по снижению рисков бедствий, адаптации к изменениям климата и внедрению информационно-коммуникационных технологий в странах Центральной Азии.
Отмечено, что в 2025 году Центр провел комплекс мероприятий для развития регионального сотрудничества, укрепления связей с международными организациями и повышения готовности госорганов и населения к чрезвычайным ситуациям.
Чингис Аринов подчеркнул, что Центр является эффективной платформой для координации усилий стран региона, обмена опытом и выработки совместных решений в сфере предупреждения и ликвидации ЧС. Особое внимание уделено дальнейшему развитию Центра и расширению международного сотрудничества.
По итогам заседания было подписано решение Совета Центра, направленное на укрепление сотрудничества и повышение эффективности его работы.
