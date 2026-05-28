Казахстан и Кыргызстан обменяются зданиями для посольств в Астане и Бишкеке

Комитет Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности принял в работу законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков для нужд дипломатических представительств, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Документ предусматривает, что Казахстан и Кыргызстан бесплатно предоставят друг другу здания и земельные участки в Астане и Бишкеке для размещения посольств и резиденций Чрезвычайных и Полномочных Послов.

Обе страны официально закрепляют долгосрочное использование дипломатических объектов на взаимной основе. Это позволит посольствам работать на постоянной и более стабильной основе без дополнительных расходов на аренду или покупку недвижимости. Кроме того, подобные соглашения обычно рассматриваются как показатель доверительных и партнерских отношений между государствами.

Законопроект был принят комитетом в работу в рамках пленарного заседания Мажилиса.

