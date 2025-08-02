Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу по приглашению кыргызской стороны посетил страну с официальным визитом и провёл встречу с министром иностранных дел КР Жээнбеком Кулубаевым, передает BAQ.KZ. Стороны подтвердили курс на укрепление союзнических отношений и подписали Комплексный план сотрудничества на 2025–2027 годы. В центре внимания — подготовка официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, запуск в 2026 году Индустриального торгово-логистического комплекса на границе и расширение экономического партнёрства.

Отдельно рассмотрены перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества. Казахстан стабильно входит в "тройку" крупнейших торговых партнёров Кыргызстана, — отметили в пресс-службе МИД.

Министры условились активно содействовать увеличению двусторонней торговли до $3 млрд. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил $1,7 млрд. Также обсуждались совместные инвестиционные проекты, развитие транспортных и энергетических связей, водные ресурсы и агросектор.

Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. В преддверии визита Токаева в Бишкеке планируется открытие памятника "Золотой мост дружбы", проведение Дней казахстанского кино и молодёжного форума.

Министры подтвердили тесное взаимодействие на международных площадках, включая ООН, и взаимную поддержку инициатив двух государств на глобальном уровне.