Казахстан и Кыргызстан: в какой стране пособия выше?

С 1 января 2027 года в Кыргызстане увеличатся размеры отдельных видов социальных пособий, пенсионных выплат и денежных компенсаций. После подписания соответствующего указа президентом страны Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана обнародовало новые размеры выплат. В Казахстане пенсии и государственные пособия выросли на 10% с 1 января 2026 года.

Кому повысят пособия в Кыргызстане?

Как сообщает 24.kg, наиболее значительное повышение выплат в Кыргызстане предусмотрено для людей с инвалидностью.

Пособия детям до 18 лет, в том числе с детским церебральным параличом и другими формами инвалидности, увеличатся с 8 тыс. сомов (около 41,3 тыс. тенге) до 11 тыс. сомов (56,8 тыс. тенге). Аналогичные выплаты предусмотрены для детей с диагнозом ВИЧ или СПИД, а также детей, родившихся у матерей, живущих с этими инфекциями.

Увеличатся и пособия людям с инвалидностью с детства. Граждане I группы будут получать 11 тыс. сомов (56,8 тыс. тенге), II группы — 9,6 тыс. сомов (49,5 тыс. тенге), III группы — 8,4 тыс. сомов (43,3 тыс. тенге).

В целом вырастут выплаты людям с инвалидностью вследствие заболевания. Для I группы размер пособия составит 8,5 тыс. сомов (43,9 тыс. тенге), для II группы — 6 тыс. сомов (31 тыс. тенге), для III группы — 5 тыс. сомов (25,8 тыс. тенге).

Изменятся и выплаты детям, потерявшим родителей. Детям, оставшимся без обоих родителей, будут выплачивать 8 тыс. сомов (41,3 тыс. тенге), а потерявшим одного кормильца — 5 тыс. сомов (25,8 тыс. тенге).

Доплата к пенсии многодетным матерям, награждённым орденом «Баатыр эне», увеличится в пять раз и составит 5 тыс. сомов (25,8 тыс. тенге). Такой же размер государственного пособия установят для матерей, достигших 55 лет, которые не имеют права на получение пенсии.

Пособия пожилым людям, проживающим в высокогорных районах и не имеющим права на пенсию, вырастут с 2 тыс. сомов (10,3 тыс. тенге) до 3 тыс. сомов (15,5 тыс. тенге).

Участники Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 11 тыс. сомов (56,8 тыс. тенге), а воины-интернационалисты — 9 тыс. сомов (46,4 тыс. тенге). Выплаты почётным донорам увеличатся вдвое — до 2 тыс. сомов (10,3 тыс. тенге).

Компенсации людям с нарушениями слуха и зрения повысят до 2 тыс. сомов (10,3 тыс. тенге). Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрена ежемесячная компенсация к пенсии в размере 1 тыс. сомов (5,2 тыс. тенге).

Кроме того, минимальная пенсия по инвалидности для солдат и матросов, проходящих срочную военную службу, составит 12,3 тыс. сомов (63,5 тыс. тенге).

Базовая часть пенсии граждан с инвалидностью I группы увеличится, а общий размер выплаты достигнет 9,5 тыс. сомов (49 тыс. тенге). Для людей с инвалидностью III группы общий размер выплаты составит 5 тыс. сомов (25,8 тыс. тенге).

Расходы на реализацию этих изменений будут финансироваться из республиканского бюджета Кыргызстана.

На сколько выросли пенсии и пособия в Казахстане?

С 1 января 2026 года в Казахстане на 10% увеличились размеры государственных пособий, базовой и солидарной пенсий.

Минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге, максимальный — 60 005 тенге.

Например, в 2025 году общая пенсия 70-летнего гражданина, вышедшего на пенсию в 2019 году, составляла 171 588 тенге. После повышения в 2026 году её размер достиг 192 816 тенге.

В эту сумму входят базовая пенсия в размере 60 005 тенге и солидарная пенсия в размере 132 811 тенге. Выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в расчёт не включены.

Государственные пособия также увеличились на 10%. Размер единовременного пособия при рождении первого, второго и третьего ребёнка достиг 164 350 тенге, а при рождении четвёртого и последующих детей — 272 475 тенге.

Пособие семьям с четырьмя детьми составило 69 330 тенге, а семьям с десятью детьми — около 173 тыс. тенге.

Выросли и выплаты людям с инвалидностью. Для граждан I группы пособие составляет 111 872 тенге, II группы — 89 498 тенге, III группы — 61 021 тенге.

Кроме того, на 10% увеличились выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей кормильца и утратой трудоспособности.

Повысится ли размер выплат в Казахстане в 2027 году?

По словам заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, в следующем году на дополнительную индексацию пенсий и социальных выплат предусмотрено 739 млрд тенге. Основная часть этих средств будет направлена на пенсионные выплаты.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии в Казахстане планируется повысить на 8,5%. Согласно предварительным расчётам, минимальная совокупная пенсия может составить 113 541 тенге. Однако это пока плановый показатель: окончательные размеры выплат станут известны после официального утверждения.

Примечание: суммы в тенге рассчитаны по курсу 1 сом = 5,16 тенге на 27 октября 2026 года. Курс валют может измениться.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года в Казахстане пособия будут назначаться с учётом уровня благосостояния граждан.