В ближайшие пять лет Казахстан и Кыргызстан планируют довести объём взаимной торговли до 3 миллиардов долларов США. Для достижения этой цели запущен совместный индустриально-логистический комплекс. Об этом заявила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова во время ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой в Сенате передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, по итогам 2024 года товарооборот между двумя странами увеличился на 1,4%, а с начала текущего года рост составил уже 28%. Особенно примечателен рост экспорта несырьевых казахстанских товаров – на 39%. Среди популярных позиций: мука, зерно, молочная продукция, газированные напитки и другая продукция агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленных целей Казахстан и Кыргызстан утвердили дорожную карту, включающую более 25 совместных мероприятий в сферах АПК, промышленности и логистики. Одним из ключевых направлений стало развитие индустриально-торгово-логистического комплекса, соглашение о котором было ратифицировано в сентябре прошлого года.

"На текущий день у нас определен земельный участок размером 101 гектар. Также в Жамбылской области уже определен инвестор. Это крупная инвестиционная компания, которая очень активно взаимодействует как с казахстанским, так и с кыргызстанским бизнесом. Определены пять ключевых направлений развития этого комплекса. Во-первых, это таможня. Все таможенные процедуры будут проводиться в упрощенном режиме. Во-вторых, формирование торговой инфраструктуры и электронной торговли. Там будут электронные торговые площадки, торговые дома, выставочные комплексы, серьезные складские помещения, которые будут соответствовать лучшим международным требованиям", - сообщила Айжан Бижанова.

Комплекс будет финансироваться из внебюджетных источников. Общий объём инвестиций – порядка 30 миллиардов долларов США.

Комплекс будет работать по принципу одного окна и предоставлять предпринимателям полный спектр услуг – от сертификации и страхования до экспорта и таможенного оформления. Уже сейчас сформирован пул инвесторов, готовых реализовать проекты в сфере переработки пшеницы и выпуске промышленной продукции.