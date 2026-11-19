Будущей «Долине ЦОДов» в Экибастузе понадобятся не только мощные серверы и электричество, но и специалисты, которые смогут обеспечить бесперебойную работу огромного технологического комплекса. Готовить таких сотрудников намерен Торайгыров университет. Причём часть студентов сможет получить необходимые навыки ещё до окончания учёбы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Для этого павлодарский вуз планирует запустить совместные образовательные программы с малайзийским Universiti Putra Malaysia. О планах рассказал председатель правления – ректор Торайгыров университета Нурлан Медетов в кулуарах III Международного форума стратегических партнёров.

По его словам, появление крупного комплекса центров обработки данных потребует специалистов сразу нескольких направлений. Это энергетики, IT-инженеры, строители и технический персонал, отвечающий за обслуживание оборудования и инфраструктуры.

«Мы заключили соглашение с университетом Путра в Малайзии. То есть мы сейчас направлены на подготовку кадров по обслуживанию, по инфраструктурному обслуживанию вот этих дата-центров», – рассказал Нурлан Медетов.

Студентов начнут готовить к работе заранее

Университет намерен пересмотреть часть действующих образовательных программ, чтобы выпускники получали именно те знания, которые понадобятся будущим работодателям.

Для студентов третьих и четвёртых курсов планируют организовать краткосрочное обучение. Это позволит им освоить дополнительные практические навыки и претендовать на работу в «Долине ЦОДов» сразу после получения диплома.

Для тех, кто только поступает в университет или учится на младших курсах, рассматривают более масштабный вариант – совместные программы с малайзийскими партнёрами, в том числе обучение с возможностью получения двух дипломов.

«А для вновь приходящих абитуриентов, которые это первый курс, возможно, второй курс, и которые в этом году придут к нам, мы на них будем готовить совместную программу двойных дипломов, либо совместную образовательную программу с этими университетами», – сообщил ректор.

Таким образом, университет рассчитывает выстроить подготовку кадров сразу на двух уровнях: действующим студентам дать необходимые навыки в короткие сроки, а для будущих поколений специалистов разработать полноценные образовательные программы.

От университета до будущего места работы – 120 километров

Как отметил Медетов, «Долина ЦОДов» расположится примерно в 120 километрах от университета. Такая близость позволит готовить специалистов непосредственно под потребности нового технологического комплекса.

Одна из главных задач – сделать так, чтобы рабочие места в Экибастузе могли занять местные выпускники.

По словам ректора, более 70% образовательных направлений Торайгыров университета связаны с техническими специальностями. Поэтому у вуза уже есть база для подготовки инженеров, энергетиков и других специалистов, необходимых дата-центрам.

При этом речь идёт не только о программистах. Крупные центры обработки данных нуждаются в постоянном электроснабжении, охлаждении оборудования, обслуживании инженерных систем и техническом контроле. Даже кратковременные сбои могут повлиять на работу цифровой инфраструктуры.

Подготовку кадров университет уже обсуждал с компанией «КТ-ТЕЛЕКОМ», которая реализует проект в Экибастузе. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие практического обучения, организацию стажировок и адаптацию образовательных программ под реальные потребности отрасли.

Что строят в Экибастузе

«Долина ЦОДов» – проект по созданию крупного технологического комплекса на базе Экибастузского энергоузла.

Первоначально под него выделили около 200 гектаров земли. В дальнейшем территорию могут расширить до 1 300 гектаров.

Здесь планируют разместить центры обработки данных, облачную инфраструктуру и вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

Для работы таких объектов требуется не только современное оборудование, но и большое количество электроэнергии, надёжные инженерные системы и квалифицированный персонал.

Именно поэтому подготовка кадров становится одной из важных составляющих проекта. Если планы университета будут реализованы, студенты смогут осваивать востребованные специальности с прицелом на работу в новом технологическом комплексе, не уезжая далеко от родного региона.