Казахстан и международные партнеры объединяют усилия для защиты здоровья жителей Приаралья

Дорожная карта реализации инициативы «Здоровое будущее» по защите здоровья жителей Приаралья от экологических и климатических рисков была представлена на встрече министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с главами дипломатических миссий. В мероприятии также приняли участие руководитель странового офиса ВОЗ, представители государственных органов и акимата Кызылординской области.

Документ «Здоровое будущее» в регионе Приаралья: на пути к программе «Окружающая среда и здоровье Аральского моря» на 2026–2030 годы стал практическим продолжением договоренностей, достигнутых на Региональном экологическом саммите в Астане в апреле этого года. Он предусматривает усиление профилактики, медицинского и экологического мониторинга в регионе.

Для нас важно не ждать, когда экологические факторы отразятся на здоровье человека, а действовать на опережение. Мы должны раньше видеть риски, предупреждать заболевания и своевременно оказывать необходимую помощь людям, – подчеркнула Акмарал Альназарова.

Дорожная карта предусматривает развитие санитарно-эпидемиологического и медицинского мониторинга, научных исследований и цифровых технологий для оценки влияния качества воды и воздуха, климатических и других факторов на здоровье населения. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Реализация инициативы объединяет усилия Казахстана и Узбекистана при поддержке ВОЗ, системы ООН и международных партнеров. К работе также привлечены экологические ведомства, регионы и научное сообщество.

В Казахстане уже реализуются меры по восстановлению экосистем Приаралья, озеленению высохшего дна Аральского моря и созданию защитных насаждений саксаула. Развиваются и современные инструменты мониторинга водных ресурсов.

По словам министра, следующий этап – усилить взаимосвязь экологических и медицинских данных, чтобы использовать их для профилактики заболеваний и принятия своевременных решений.

Казахстан намерен продолжить объединение усилий стран Центральной Азии, ВОЗ, системы ООН, научного сообщества и международных партнеров вокруг общей цели – сохранения здоровья людей и устойчивого будущего Приаралья.