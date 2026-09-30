Казахстан и международный альянс объединят усилия для сохранения снежного барса

Казахстан и Международный альянс больших кошек (IBCA) договорились развивать совместную работу по сохранению редких хищников. В центре внимания будут исследования, подготовка специалистов и обмен данными о состоянии популяций.

Перспективы сотрудничества обсудили министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров и генеральный директор Международного альянса больших кошек Ядав Сатия Пракаш.

Казахстан поддержал инициативу Индии

Куантыров заявил, что Казахстан поддерживает инициативу Индии по присоединению к альянсу и рассматривает его как площадку для совместной работы стран, которые занимаются сохранением редких видов.

Международный альянс больших кошек объединяет около 30 государств. Его работа направлена на защиту и восстановление популяций семи видов крупных хищников. Речь идет о тигре, льве, леопарде, снежном барсе, гепарде, ягуаре и пуме.

Пять из этих семи видов обитают в дикой природе Индии.

Численность снежного барса в Казахстане выросла более чем вдвое

Отдельно стороны обсудили опыт Казахстана по сохранению снежного барса.

По данным Минэкологии, в 1990-х годах в стране насчитывалось около 80-90 особей. Сейчас численность оценивается примерно в 190 животных.

В ведомстве связывают рост популяции с многолетней охраной и постоянным мониторингом.

Что планируют делать дальше

Среди направлений будущей работы обозначили совместные исследования, подготовку специалистов, обмен ветеринарными и мониторинговыми методиками и научными данными.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество было максимально практическим, от совместных исследований и подготовки специалистов до обмена современными методиками и научными данными», - сказал Алибек Куантыров.

По его словам, сотрудничество с альянсом должно помочь Казахстану участвовать в сохранении больших кошек и развитии природоохранных проектов в Евразии.