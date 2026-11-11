Казахстан и Молдова намерены расширить торговлю и транспортные связи
Олжас Бектенов и Василе Тофан обсудили увеличение взаимного экспорта, развитие Транскаспийского маршрута и сотрудничество в энергетике.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл переговоры с главой правительства Молдовы Василе Тофаном на полях саммита 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Одной из ключевых тем встречи стало увеличение взаимной торговли. Олжас Бектенов назвал Молдову надёжным партнёром Казахстана и обозначил перспективные направления для наращивания казахстанского экспорта.
Отдельное внимание участники переговоров уделили развитию транспортно-логистических связей. В частности, рассмотрены возможности использования Транскаспийского международного транспортного маршрута и логистической инфраструктуры Молдовы для расширения перевозок между странами.
Также стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере.
Василе Тофан положительно оценил проводимые в Казахстане реформы, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, и отметил укрепление позиций страны на международном энергетическом рынке. Он выразил заинтересованность в активизации деловых контактов между двумя государствами.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение укреплять казахстанско-молдавские отношения и развивать сотрудничество по приоритетным направлениям экономики.
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