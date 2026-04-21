Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами

Казахстан и Монголия намерены расширить взаимодействие по ключевым направлениям экономики и инфраструктуры. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров глав государств, сообщает BAQ.KZ.

Сотрудничество в экономике и логистике

Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, лёгкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей отрасли, туризма, транспорта и логистики.

Отдельное внимание уделено укреплению межрегиональных связей.

Авиасообщение и автодороги

Главы государств подчеркнули важность активизации работы Межправительственной комиссии.

Также отмечена необходимость возобновления авиарейсов по маршрутам Астана – Улан-Батор и Усть-Каменогорск – Улгий.

Кроме того, предложено создать межправительственную рабочую группу для проработки открытия прямого автодорожного сообщения между двумя странами.

Президент Казахстана выразил признательность президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за поддержку открытия консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке.

Образование, культура и туризм

В ходе переговоров также рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, культуры и туризма.

Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонние связи и развивать практическое взаимодействие по широкому спектру направлений.