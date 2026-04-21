Казахстан и Монголия собираются открыть прямое автодорожное сообщение между странами
Также планируется возобновление авиарейсов Астана – Улан-Батор.
Казахстан и Монголия намерены расширить взаимодействие по ключевым направлениям экономики и инфраструктуры. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров глав государств, сообщает BAQ.KZ.
Сотрудничество в экономике и логистике
Стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, лёгкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей отрасли, туризма, транспорта и логистики.
Отдельное внимание уделено укреплению межрегиональных связей.
Авиасообщение и автодороги
Главы государств подчеркнули важность активизации работы Межправительственной комиссии.
Также отмечена необходимость возобновления авиарейсов по маршрутам Астана – Улан-Батор и Усть-Каменогорск – Улгий.
Кроме того, предложено создать межправительственную рабочую группу для проработки открытия прямого автодорожного сообщения между двумя странами.
Президент Казахстана выразил признательность президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху за поддержку открытия консульского учреждения Казахстана в Баян-Улгийском аймаке.
Образование, культура и туризм
В ходе переговоров также рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах образования, культуры и туризма.
Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонние связи и развивать практическое взаимодействие по широкому спектру направлений.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии