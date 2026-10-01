Казахстан и Монголия намерены нарастить взаимную торговлю до 500 млн долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Основные направления роста определили на встрече министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с заместителем Премьер-министра Монголии Нямтайширом Номтойбаяром.

Стороны договорились расширять поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции, увеличивать номенклатуру товаров, развивать переработку и производственную кооперацию.

Айдарбек Сапаров рассказал, на что рассчитывает казахстанская сторона.

«Мы видим значительный потенциал для роста торговли с Монголией, прежде всего за счёт расширения поставок отечественной продукции. Наша задача — не ограничиваться увеличением объёмов экспорта, а формировать устойчивые цепочки кооперации, развивать переработку и совместные проекты. Уверен, что системная работа по этим направлениям позволит значительно нарастить взаимную торговлю», - сказал министр.

Нямтайшир Номтойбаяр высказался о роли бизнеса в двустороннем сотрудничестве.

«Мы заинтересованы в том, чтобы экономические связи между Казахстаном и Монголией становились более интенсивными и практичными. Для этого необходимо активнее развивать контакты между предпринимателями, расширять транспортно-логистические возможности и создавать условия для реализации новых коммерческих инициатив. Уверен, что именно через прямое взаимодействие бизнеса мы сможем раскрыть значительный потенциал двустороннего сотрудничества», - отметил вице-премьер Монголии.

По итогам 2025 года товарооборот двух стран вырос на 7,7% и достиг 133,5 млн долларов. Экспорт из Казахстана составил 123 млн долларов, импорт 10,5 млн долларов.

Наибольший потенциал для роста экспорта в министерстве видят в агропромышленном комплексе. Казахстан может нарастить поставки в Монголию зерна и продуктов его переработки, растительного масла, риса, фруктов, овощей и сельхозтехники.

Ставку делают не только на традиционный экспорт, но и на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Стороны рассматривают возможность увеличить поставки переработанной продовольственной продукции и запустить совместные проекты по переработке сельхозсырья.

Дополнительный импульс торговле дает Временное торговое соглашение между ЕАЭС и Монголией, которое вступило в силу 22 июля 2026 года.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять взаимные поставки, активнее налаживать деловые контакты и запускать новые проекты для дальнейшего роста торговли.