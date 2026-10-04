Казахстан и Монголия обсудили новые авиамаршруты и совместные проекты

Казахстан и Монголия договорились активизировать работу над совместными проектами и развитием транспортно-логистических связей, включая запуск дополнительных авиамаршрутов между двумя странами.

Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев встретился с заместителем Премьер-министра Монголии Н. Номтойбайаром, прибывшим в Казахстан для участия в десятом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Нурлыбек Налибаев отметил, что стратегическое партнёрство двух стран создаёт основу для расширения практического взаимодействия и поддержания постоянного межправительственного диалога.

В ходе встречи стороны договорились активизировать усилия по продвижению совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, атомной, цифровой, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству в сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе, а также разведке, разработке месторождений и переработке минерального сырья.

Важным направлением названо развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Стороны отметили положительное влияние открытого в июне прямого авиасообщения между столицами и обсудили возможность запуска дополнительных воздушных маршрутов.

По итогам встречи Казахстан и Монголия подтвердили намерение обеспечить реализацию ранее достигнутых договорённостей и продолжить расширение двустороннего сотрудничества.