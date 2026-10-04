Казахстан и Монголия обсудили новые авиамаршруты и совместные проекты
Стороны намерены расширить сотрудничество в энергетике, цифровой сфере, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.
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Казахстан и Монголия договорились активизировать работу над совместными проектами и развитием транспортно-логистических связей, включая запуск дополнительных авиамаршрутов между двумя странами.
Первый заместитель Премьер-министра Казахстана Нурлыбек Налибаев встретился с заместителем Премьер-министра Монголии Н. Номтойбайаром, прибывшим в Казахстан для участия в десятом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Нурлыбек Налибаев отметил, что стратегическое партнёрство двух стран создаёт основу для расширения практического взаимодействия и поддержания постоянного межправительственного диалога.
В ходе встречи стороны договорились активизировать усилия по продвижению совместных проектов в торгово-экономической, энергетической, атомной, цифровой, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание уделили сотрудничеству в сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе, а также разведке, разработке месторождений и переработке минерального сырья.
Важным направлением названо развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Стороны отметили положительное влияние открытого в июне прямого авиасообщения между столицами и обсудили возможность запуска дополнительных воздушных маршрутов.
По итогам встречи Казахстан и Монголия подтвердили намерение обеспечить реализацию ранее достигнутых договорённостей и продолжить расширение двустороннего сотрудничества.
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