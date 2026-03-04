Казахстан и Монголия планируют расширить сотрудничество в сельском хозяйстве
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров обсудил с послом Монголии развитие торговли агропродукцией и новые направления взаимодействия в АПК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Казахстане Доржийн Баярхуу. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе и расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, передаёт BAQ.kz.
По словам Айдарбека Сапарова, дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия придал визит Президента Казахстана в Монголию в 2024 году. Тогда стороны подписали два меморандума о сотрудничестве — в сфере переработки кожи и шерсти, а также в области ветеринарии.
«Визит Главы государства в Монголию в 2024 году придал новый импульс двустороннему взаимодействию. По итогам переговоров были подписаны два меморандума в области сельского хозяйства — по сотрудничеству в сфере переработки кожи и шерсти, а также в области ветеринарии», — отметил министр.
Также было отмечено, что торговля сельхозпродукцией между двумя странами демонстрирует рост. По итогам 2025 года объем взаимной торговли увеличился на 32% и достиг 30 млн долларов.
В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего увеличения товарооборота и расширения ассортимента поставляемой продукции.
Отдельное внимание было уделено ветеринарному сотрудничеству. Ветеринарные службы двух стран уже согласовали сертификаты на экспорт из Казахстана племенного крупного рогатого скота, пищевого яйца, мяса птицы, а также товарных и племенных овец и коз.
Кроме того, рассматривается возможность импорта в Казахстан кашемировых коз из Монголии. Для изучения эпизоотической ситуации и ветеринарных требований представители Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана находятся с инспекцией в Монголии.
Посол Монголии Доржийн Баярхуу в свою очередь отметил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в аграрной сфере и развитии кооперации в переработке продукции животноводства.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать диалог и реализовывать достигнутые договоренности.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Казахстанцы прибыли в Астану рейсом FlyDubai из Дубая
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу