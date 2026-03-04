Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Казахстане Доржийн Баярхуу. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе и расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, передаёт BAQ.kz.

По словам Айдарбека Сапарова, дополнительный импульс развитию двустороннего взаимодействия придал визит Президента Казахстана в Монголию в 2024 году. Тогда стороны подписали два меморандума о сотрудничестве — в сфере переработки кожи и шерсти, а также в области ветеринарии.

Также было отмечено, что торговля сельхозпродукцией между двумя странами демонстрирует рост. По итогам 2025 года объем взаимной торговли увеличился на 32% и достиг 30 млн долларов.

Также было отмечено, что торговля сельхозпродукцией между двумя странами демонстрирует рост. По итогам 2025 года объем взаимной торговли увеличился на 32% и достиг 30 млн долларов.

В ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего увеличения товарооборота и расширения ассортимента поставляемой продукции.

Отдельное внимание было уделено ветеринарному сотрудничеству. Ветеринарные службы двух стран уже согласовали сертификаты на экспорт из Казахстана племенного крупного рогатого скота, пищевого яйца, мяса птицы, а также товарных и племенных овец и коз.

Кроме того, рассматривается возможность импорта в Казахстан кашемировых коз из Монголии. Для изучения эпизоотической ситуации и ветеринарных требований представители Комитета ветеринарного контроля и надзора Казахстана находятся с инспекцией в Монголии.

Посол Монголии Доржийн Баярхуу в свою очередь отметил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в аграрной сфере и развитии кооперации в переработке продукции животноводства.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать диалог и реализовывать достигнутые договоренности.