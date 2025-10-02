Глава государства провел встречу с министром по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, передает BAQ.KZ.

На полях международного форума Digital Bridge2025 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удаленной работы Объединенных Арабских Эмиратов Омаром Аль-Оламой и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Ибрагимом Аль-Мансури.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы расширения казахско-эмиратского сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Глава государства отметил, что ОАЭ являются признанным мировым лидером в применении и развитии технологий ИИ. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям реализован ряд значимых проектов в IT-секторе, и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах по созданию в стране университета, специализирующегося на искусственном интеллекте с упором на научные исследования и разработки. В этой связи он отметил важность изучения опыта ОАЭ, где уже действует первый в мире IT-университет.

Отдельное внимание участники встречи уделили совместному проекту Smart City, реализация которого идет в соответствии с утвержденным планом.

Как подчеркнул Президент, данный проект станет важной вехой в развитии двустороннего партнерства.