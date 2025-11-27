Казахстан и ОБСЕ планируют использовать возвращённые активы на социальные проекты
Представитель офиса ОБСЕ отметил результативный и доверительный характер сотрудничества с Казахстаном.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Состоялась встреча Генерального Прокурора Республики Казахстан Берика Асылова с Главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексеем Роговым, передаёт BAQ.KZ.
Глава надзорного органа проинформировал гостя об основных и приоритетных направлениях прокуратуры,о её месте и роли в системе государственного управления.
Наряду с этим, Алексей Рогов был ознакомлен с результатами работы, проводимой органами прокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан, в том числе принимаемых мерах по снижению пыток со стороны сотрудников органов уголовного преследования и пенитенциарной системы, сопровождению инвестиционных проектов и защите бизнеса, а также об используемых в надзорной деятельности цифровых и аналитических инструментов.
Отдельное внимание уделено вопросам возврата незаконно выведенных активов и их использования на социальные и инфраструктурные проекты.
Стороны также обсудили вопросы деятельности на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Таргетинг-центра, реализации проекта "Безопасный город" в Талгаре и Рудном, перспективы дальнейшего взаимодействия офиса ОБСЕ с Академией правоохранительных органов, включая современные форматы подготовки специалистов и обучающих программ по противодействию актуальным видам преступности.
Представитель офиса ОБСЕ отметил результативный и доверительный характер сотрудничества, подтвердив готовность продолжать экспертную и методологическую поддержку по обсужденной повестке дня.
По итогам встречи стороны договорились продолжать конструктивный диалог и углублять взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Климатический сдвиг нанесет удар по экономике Казахстана - эксперты
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Мажилис принял поправки: В строительстве вводят оценку сейсмической опасности
- Тенге вытесняет доллар: доля вкладов в нацвалюте достигла исторического рекорда