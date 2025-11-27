Состоялась встреча Генерального Прокурора Республики Казахстан Берика Асылова с Главой Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексеем Роговым, передаёт BAQ.KZ.

Глава надзорного органа проинформировал гостя об основных и приоритетных направлениях прокуратуры,о её месте и роли в системе государственного управления.

Наряду с этим, Алексей Рогов был ознакомлен с результатами работы, проводимой органами прокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан, в том числе принимаемых мерах по снижению пыток со стороны сотрудников органов уголовного преследования и пенитенциарной системы, сопровождению инвестиционных проектов и защите бизнеса, а также об используемых в надзорной деятельности цифровых и аналитических инструментов.

Отдельное внимание уделено вопросам возврата незаконно выведенных активов и их использования на социальные и инфраструктурные проекты.

Стороны также обсудили вопросы деятельности на базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной прокуратуре Таргетинг-центра, реализации проекта "Безопасный город" в Талгаре и Рудном, перспективы дальнейшего взаимодействия офиса ОБСЕ с Академией правоохранительных органов, включая современные форматы подготовки специалистов и обучающих программ по противодействию актуальным видам преступности.

Представитель офиса ОБСЕ отметил результативный и доверительный характер сотрудничества, подтвердив готовность продолжать экспертную и методологическую поддержку по обсужденной повестке дня.

По итогам встречи стороны договорились продолжать конструктивный диалог и углублять взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.