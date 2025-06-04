В рамках Международного форума Астаны (AIF) Казахстан сделал важный шаг на пути укрепления своего экономического лидерства в Центральной Азии. Правительство Республики Казахстан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подписали Соглашение о финансировании Евразийской программы конкурентоспособности - стратегической инициативы, способной существенно повлиять на деловой климат и инвестиционную привлекательность всего региона, передает BAQ.KZ.

Новое соглашение закладывает прочную основу для углубления сотрудничества, направленного на продвижение экономических реформ, повышение эффективности государственного управления и адаптацию лучших международных стандартов. Программа ориентирована на укрепление правовых и институциональных механизмов, поддержку цифровой трансформации и развитие человеческого капитала.

Выступая на форуме, директор по глобальным связям и сотрудничеству ОЭСР Андреас Шааль выразил признательность Казахстану за активное участие в реализации программы. Он подчеркнул, что страна демонстрирует высокую приверженность международным стандартам и устойчивому экономическому развитию.

"Мы высоко ценим стремление Казахстана к продвижению лучших мировых практик и созданию устойчивой экономической среды в Евразийском регионе", - отметил Шааль.

На панельной сессии форума "Building Economic Resilience" эксперты ОЭСР также отметили успехи Казахстана в цифровизации, инновациях и реформировании госуправления, что отражается в росте страны в международных рейтингах конкурентоспособности и деловой среды.