Казахстан и Оман обменялись высшими государственными наградами

Касым-Жомарт Токаев наградил Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида орденом «Алтын Қыран». В ответ Султан вручил Президенту Казахстана высшую государственную награду Омана, орден Аль Саида.

Глава государства назвал нынешний визит историческим. Хайсам бен Тарик Аль Саид стал первым Султаном Омана, прибывшим с государственным визитом не только в Казахстан, но и в Центральную Азию.

«Оман является стратегически важным и проверенным временем партнером Казахстана в арабском мире. На протяжении более трех десятилетий наше сотрудничество развивается в духе доверия, взаимопонимания и поддержки. Сегодня, приветствуя Ваше Величество в Астане, мы выводим наши отношения на исторически значимый уровень. Это первый государственный визит Султана Омана в Казахстан и Центральную Азию. Я рассматриваю этот визит как знак искреннего уважения к моей стране и как символ взаимного стремления обеих стран к развитию торговли и сотрудничества во всех сферах, представляющих общий интерес, будь то традиционные отрасли – нефть и газ, или такие новые области, как транспорт и логистика, цифровизация и искусственный интеллект, а также обмен информацией о возможностях налаживания торговых связей и о сельскохозяйственной продукции. Мы рады, что у нас есть такой стратегический партнер, как Оман, и будем делать все возможное, чтобы быть надежным партнером Вашей страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Оман остается стратегическим партнером Казахстана в арабском мире. Среди направлений, где страны рассчитывают расширять сотрудничество, он назвал нефть и газ, транспорт и логистику, цифровизацию, искусственный интеллект, торговлю и сельское хозяйство.

Глава государства отметил неизменную личную приверженность Султана Хайсама бен Тарика Аль Саида укреплению двусторонних отношений.

«Ваше Величество, Вы – великий государственный деятель. Ваш дальновидный подход к государственному управлению и многолетнее служение своему народу заслуживают глубокого уважения. Народ Казахстана относится к Вам с высочайшим почтением и гордится тем, что может называть Оман не только партнером, но и дружественным братским государством. Инвестируя в человеческий капитал, внедряя инновации и создавая экономику, ориентированную на будущее, Вы наглядно демонстрируете, как стратегическое видение способно преобразить государство и обеспечить его устойчивое процветание. Программа Oman Vision 2040 отражает Ваш стратегический курс на формирование диверсифицированной, конкурентоспособной и устойчивой экономики при сохранении национальной идентичности, ценностей и традиций страны. Как истинный лидер, защитник мира и воплощение мудрости, Вы продолжаете вдохновлять многих людей во всем мире и политиков высокого уровня», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на роли Омана в региональной дипломатии, межрелигиозном диалоге и гуманитарных инициативах.

«Ваше умение выстраивать мосты между различными сторонами и содействовать взаимопониманию способствовало закреплению уникального места Омана в региональных и международных делах. Мы высоко ценим такой подход. Ваша страна по праву считается наиболее эффективным, справедливым и беспристрастным международным посредником. Ваш исторический визит навсегда останется важной вехой в летописи двусторонних отношений Казахстана и Омана. Для меня большая честь вручить Вам, Ваше Величество, орден «Алтын Қыран» в знак признания Вашего неоценимого вклада в укрепление уз дружбы между нашими народами», - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил курс Омана на развитие человеческого капитала, новых технологий и диверсификацию экономики в рамках программы Oman Vision 2040.

Государственный визит Султана проходит на фоне активизации отношений двух стран. Ранее Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил о заинтересованности Омана в совместных проектах с Казахстаном в энергетике, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике, финансах, туризме, технологиях и искусственном интеллекте.