Казахстан и Оман подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда. Стороны намерены расширять взаимные инвестиции, запускать новые производства и развивать промышленное сотрудничество, передает BAQ.KZ со ссылкой на совместное заявление двух стран.

Соглашение о создании фонда вошло в пакет документов, подписанных по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида.

Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, соглашения о воздушном сообщении и создании Оманско-Казахстанского делового совета.

Также оформлены документы об условиях деятельности Евразийского банка развития в Омане и ряд межведомственных меморандумов о сотрудничестве.

В совместном заявлении лидеры приветствовали создание Казахстанско-Оманского инвестиционного фонда и отметили возможности для дальнейшего роста взаимных инвестиций, создания производственных мощностей и рабочих мест.

Стороны также подчеркнули важность развития деловых связей между Международным финансовым центром «Астана» и Оманским международным финансовым центром.

Среди приоритетных направлений инвестиционного сотрудничества обозначены энергетика, природные ресурсы, промышленность, переработка продуктов питания, здравоохранение, логистика, туризм, возобновляемая энергетика и горнодобывающая отрасль.

Казахстан и Оман также договорились принимать скоординированные меры для расширения двусторонней торговли. Речь идет об увеличении перечня поставляемых товаров, устранении существующих торговых барьеров и облегчении доступа продукции двух стран на рынки друг друга.

Отдельное внимание уделено транспортной связанности. Стороны отметили потенциал Казахстана и Омана для развития маршрутов, связывающих Центральную Азию, Ближний Восток и Африку.

Лидеры также заявили о важности как можно более скорого установления прямого и регулярного авиасообщения между двумя странами, которое должно способствовать развитию бизнеса, туризма и гуманитарных контактов.

Ранее Казахстан и Оман уже обсуждали создание совместного инвестиционного фонда как механизма для привлечения капитала и реализации совместных проектов. Теперь соответствующее соглашение вошло в пакет подписанных документов.